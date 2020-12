Aposta de Osasco ganha R$ 3,7 milhões na Lotofácil

Um apostador de Osasco acertou sozinho as 15 dezenas e ganhou R$ 3,7 milhões na Lotofácil no sorteio do concurso 2.100, realizado na noite deste sábado (5), em São Paulo.

Segundo a Caixa, a aposta vencedora foi feita na Lotérica Onix, na Vila Ayrosa, em Osasco. Os números sorteados foram: 01, 03, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25.

Além disso, 441 apostas tiveram 14 acertos e faturaram R$ 918 cada.

O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta segunda-feira (7) e tem prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.