Apostas de Barueri e Itapevi fazem a quina na Mega-Sena e faturam R$ 61 mil cada

Uma aposta de Barueri e uma de Itapevi estão entre as 75 que fizeram a quina no sorteio da Mega-Sena realizado no sábado (1º). Elas faturaram R$ 61.137,23 cada.

A aposta premiada com a quina da Mega-Sena em Barueri foi um bolão com duas cotas feito na lotérica Fórmula do Jogo, na região do Tamboré. O sortudo de Itapevi fez a aposta na lotérica Única. Em Pirapora, a aposta que acertou a quina foi feita na lotérica Local da Sorte.

Além disso, diversos apostadores de Osasco, Cotia e região estão entre os mais de 6,4 mil que fizeram a quadra e faturaram R$ 1.017,14 cada.

Os números sorteados no Concurso 2.230 da Mega Sena, em 1º de fevereiro, foram: 07, 17, 26, 39, 56, 60.

Ninguém acertou os seis números e o prêmio acumulou para a casa dos R$ 80 milhões. O próximo sorteio será na quarta-feira (5).