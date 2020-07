Apresentador Rodrigo Rodrigues, do SporTV, morre por complicações da covid-19

O apresentador do canal por assinatura SporTV Rodrigo Rodrigues morreu nesta terça-feira (28), aos 45 anos, por complicações decorrentes da covid-19. Ele estava internado desde o último sábado no Hospital Unimed-Rio, no Rio de Janeiro.

Nascido no Rio de Janeiro, Rodrigo Rodrigues fez carreira em diversos canais de televisão, como TV Cultura, SBT, ESPN Brasil, Band, Gazeta e Esporte Interativo. Ele foi apresentador eventual do “Globo Esporte” e, no SporTV, comandou programas como “Troca de Passes”, “Redação SporTV” e “SporTV News”.

O hospital Unimed Rio confirmou, em nota, a morte de Rodrigo Rodrigues. Leia a íntegra:

“O Hospital Unimed-Rio informa, com pesar, que, após a realização de protocolo de avaliação na manhã desta terça-feira, foi atestada morte encefálica no paciente Rodrigo de Oliveira Rodrigues.

O paciente encontrava-se em estado grave e coma induzido, em unidade de terapia intensiva, desde o último domingo, 26/07, após ter sido submetido a procedimento para diminuição da pressão intracraniana em decorrência de uma trombose venosa cerebral. Rodrigo havia dado entrada na emergência da nossa unidade no sábado, 25/07, com quadro grave e diagnóstico prévio de Covid-19.

Toda a equipe do Hospital Unimed-Rio se solidariza com familiares, amigos e admiradores do trabalho de Rodrigo Rodrigues.

Paulo Henrique Ribeiro Bloise

Diretor Médico”