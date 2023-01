Apresentadora do SBT Nadja Haddad é batizada em igreja evangélica de Alphaville : “Renasci!”

Nadja Haddad, apresentadora do SBT, emissora sediada em Osasco, se batizou na igreja evangélica Batista da Lagoinha de Alphaville, em Barueri. O batismo nas águas, ocorrido no dia 18 de dezembro, foi publicado nas redes sociais da comunicadora.

publicidade

A apresentadora publicou as imagens para comemorar o seu aniversário de 42 anos. “Um ano muito conquistado, bem vivido, bem aproveitado… Dentre as muitas conquistas, uma das maiores (senão, a maior) foi meu batismo”, escreveu.

“Deus me deu a chance de seguir na vida por três vezes e, na última, prometi que firmaria esse compromisso com Ele. Não mudei minha fé, mas a expandi, fortaleci… Eu renasci!”, continuou Nadja, que se batizou junto com o marido, Danilo Joan.

publicidade

Danilo aproveitou a publicação para se declarar à apresentadora do SBT. “Como eu amo você! Como sou grato a Deus por ter me dado você de presente! Como você mudou a minha vida! Não existe uma frase que combine mais com vc do que esta: ‘A mulher sábia, edifica o lar!’. Deus te guarde e te proteja de todo mal! O melhor dele ainda está por vir em nossas vidas! Vc merece o mundo… Te amo e te honro para sempre!”, escreveu.