Áreas verdes de Barueri receberão 3 mil novas mudas até março de 2025

A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri realiza o plantio de 3 mil mudas nas áreas verdes da cidade. Os trabalhos começaram há dois meses, seguindo normas técnicas e a legislação, e seguem até março de 2025.

publicidade

Estão sendo plantadas 250 novas mudas por mês, com espécies nativas variadas, tais como: Acácia, Angico, Aroeira-pimenteira, Guapuruvu, Ingá, Ipês, Magnólia, Pitanga, dentre outras.

As equipes já realizaram ações em áreas da região central, como na avenida Arnaldo Rodrigues Bittencourt e na rua José Maria Balieiro; no Jardim Flórida, na rua Mar Arábico; no Jardim Silveira, junto à Estrada Velha de Itapevi; no bairro Votupoca, na rua Goiânia; e no Jardim Graziela, entre as ruas São João e Indaiatuba.

Ecossistema

publicidade

Barueri tem 18,93 quilômetros quadrados de projeção de copas de árvores, representando 28,85% da área do município e está localizada dentro dos domínios da Mata Atlântica, considerado um dos mais importantes ecossistemas.

Em fevereiro, o município foi certificado pelo programa ligado a ONU (Organização das Nações Unidas) “Tree Cities of the World”, que em livre tradução significa “Cidades Árvores do Mundo”, dedicado a destacar as melhores práticas de cidades arborizadas.