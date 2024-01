Argentino é campeão do BMX Estilo Livre, que tem final cancelada devido à chuva em Carapicuíba

Argentino é campeão do BMX Estilo Livre, que tem final cancelada devido...

A final do BMX Estilo Livre, em Carapicuíba, foi cancelada por conta da chuva que caiu na região metropolitana de São Paulo, na manhã deste domingo (28). Com isso, sagrou-se campeão o argentino Gabriel Chaves, que teve os melhores resultados nas eliminatórias da competição.

Por pouco menos de dois pontos, Chaves desbancou o carapicuibano Leandro Overall, campeão da edição passada e que ficou em segundo lugar nesta edição do BMX Estilo Livre. O também carapicuibano Gustavo Balaloka ficou em terceiro. Já o quarto lugar ficou com o brasileiro Felipe Manerim, seguido pelo norte-americano Anthony Napilitan.