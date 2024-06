Arraiá de Barueri: fim de semana tem shows de Dennis DJ, Marcos & Belutti e Elba Ramalho

Após as apresentações de Mari Fernandez e Os Paralamas do Sucesso, a festança continua neste fim de semana no Arraiá de Barueri, em frente ao Ginásio José Corrêa. Dennis DJ é a grande atração desta sexta-feira (14), a partir das 20h.

No sábado (15), é a vez da dupla sertaneja Marcos & Belutti colocar o público para dançar e cantar. A dupla tem no repertório canções como “Domingo de Manhã”, “Eu era”, “Então Foge”, “Poeira da Lua” e outras.

A cantora Elba Ramalho sobe ao palco do Arraiá de Barueri no domingo (16). Mas as festividades não acabam por aí, a programação de shows continua na próxima semana, quando devem se apresentar Léo Santana, É o Tchan, Michel Teló e outros nomes da música brasileira.

Confira abaixo a programação:

14/6 – 20h – Dennis DJ

15/6 – 20h – Marcos e Belutti

16/6 – 18h – Banda de Abertura: Colo de Deus / 20h Elba Ramalho

20/6 – 20h – Léo Santana

21/6 – 20h – É o Tchan

22/6 – 18h – Banda de Abertura: Tony Allysson / 20h Michel Teló

23/6 – 20h – Ferrugem

24/6 – 20h – Rastapé – Queima de fogos e forró em trio elétrico