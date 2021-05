Artesã faz boneca de Dona Hermínia em homenagem a Paulo Gustavo e viraliza

A artesã Paula Tayane tem feito sucesso nas redes sociais com sua boneca de Dona Hermínia, personagem célebre do humorista Paulo Gustavo, que morreu no dia 4, aos 42 anos, vítima da covid-19.

“Gente, eu trabalho com artesanato em feltro, e fiz essa boneca afetiva Dona Hermínia, para homenagear o saudoso e eterno Paulo Gustavo”, diz ela, em postagem com mais de 170 mil reações e milhares de compartilhamentos no Facebook.

Feita no capricho, a boneca recebeu uma série de elogios e pedidos de encomenda dos fãs do humorista. “Lindo trabalho, vou compartilhar”, comentou uma fã. “Maravilhosa”, comentou outra. “Nossa super lindaaaa e seu trabalho espetacular”, foi mais uma resposta. “Parabéns pelo capricho, muito bem feito”, comentou outra.

A personagem inspirada Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, foi o maior sucesso do ator. O projeto “Minha mãe é uma peça” começou como espetáculo teatral, em 2006, no monólogo que rendeu a Paulo Gustavo a indicação ao Prêmio Shell de Melhor Ator. A atração virou ainda livro e três filmes, além de shows que ele fez com a mãe. O terceiro filme se tornou a produção brasileira com maior bilheteria da história, com 11,5 milhões de espectadores.