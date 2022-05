Arthur Aguiar e Maíra Cardi vão a culto em Alphaville e agradecem vitória no BBB 22

O vencedor do BBB 22, Arthur Aguiar, e a esposa, Maíra Cardi, assistiram ao culto na Igreja Batista da Lagoinha Alphaville, em Barueri, neste domingo (15). O casal compartilhou no Instagram um registro do momento em que foram abençoados pelo pastor André Valadão.

“Essa foto foi do primeiro culto que fomos na semana pós #bbb22 e foi incrível poder agradecer a tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e sermos abençoados pela palavras do André Valadão”, escreveu o casal. “Nossa vida não tem sido ‘normal’ nenhum único dia, estamos vivendo uma montanha russa diária e constantes de emoções boas e ruins, todas elas vemos Deus, todas agradecemos por sermos transformados no amor e na dor”, completou a influenciadora digital.

“Sejam mais e mais e mais cheios de Jesus. Olhem para Ele. Ele os guiará e os ama como ninguém. Ele que morreu e ressuscitou por vocês e tem planos miraculosos para vocês”, respondeu o pastor evangélico nos comentários da publicação.

