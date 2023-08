Arthur Scara, do MBL, filia-se ao União Brasil em Osasco

O Movimento Brasil Livre (MBL) vai ganhar um reforço de peso em sua atuação política na região. Nesta sexta-feira, 25 de agosto, o coordenador e representante do movimento Arthur Scara filia-se ao União Brasil em Osasco. Segundo a cúpula do MBL, o evento marca um momento crucial na expansão das ideias do movimento na região.

publicidade

Arthur Scara é advogado, professor e porta-voz do movimento, e vem sendo uma figura central na contribuição para a concretização das bandeiras e ideais do MBL. Em nota à imprensa, o movimento destaca que “sua trajetória política começou como militante e, ao longo dos anos, coordenou atos, manifestações e campanhas que reforçam o compromisso do MBL com um país mais livre, próspero e justo”.

Segundo a organização do evento de filiação, “o evento não é apenas uma celebração da trajetória de Arthur Scara, mas também um momento para destacar a força do MBL e seu compromisso com os valores que defende”.

publicidade

O ato de filiação contará com a presença de representantes nacionais do MBL, como Kim Kataguiri, Amanda Vettorazzo, Cristiano Beraldo e outras figuras do movimento. O evento será às 19h30 no Buffet Flores Unidade 2, na rua Ida Tronoloni Bozzi, 19 – Vila Osasco, Osasco.

Com a expectativa de reunir um grande número de participantes, o MBL informou que as vagas para o evento são limitadas e o acesso é gratuito, porém sujeito a confirmação prévia com nome em lista.

publicidade