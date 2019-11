“As pessoas não acreditam nas mulheres negras”, diz empresária do Racionais MC’s | assista entrevista

“As pessoas não acreditam nas mulheres negras”, diz empresária do Racionais MC’s...

Nesta terça-feira (5), foi ao ar o programa de entrevistas #Provocações com a advogada e ativista Eliane Dias, empresária do Racionais MC’s.

Entre os assuntos do bate-papo com Marcelo Tas, ela falou sobre os aprendizados que tirou dos anos em que trabalhou como empregada doméstica. “Na periferia, a pessoa mais próxima de mim era a ‘dona Maria’ do ‘seu Juca’, dona Maria de alguém. E a Maria Alice [pessoa para qual trabalhava] era sozinha, ela não tinha dono. Isso pra mim foi muito significante. [Então], eu posso morar sozinha? Como assim, uma mulher pode morar sozinha? Isso pra mim foi muito inspirador”.

Além disso, Eliane Dias, que é casada com o líder do Racionais MC’s, Mano Brown, também contou um pouco da sua experiência e dos desafios que enfrenta por ser uma mulher negra no Brasil.

“As pessoas não acreditam nas mulheres negras. Então, aquela coisa que a minha mãe falava ‘você vai ter de fazer duas, três vez mais’, hoje, eu consigo entender. Quanto mais eu subo de cargo ou profissão ou escalão social, mais eu tenho que provar a minha capacidade, a minha qualidade”, afirmou.

Assista a entrevista abaixo: