Assaí Atacadista vai investir R$ 60 milhões em loja em Itapevi que vai gerar 400 vagas de emprego

A rede Assaí Atacadista vai investir mais de R$ 60 milhões em uma nova loja em Itapevi. A unidade deve gerar cerca de 400 vagas de emprego diretas e indiretas. As informações são do prefeito Igor Soares (Podemos), após reunião com representantes da empresa nesta terça-feira (25).

“Dia muito feliz para Itapevi. Mais oportunidade e mais empregos. Conseguimos fechar a vinda do Assaí Atacadista para nossa cidade”, anunciou Igor Soares, por meio das redes sociais.

O prefeito destacou que um dos trunfos para atrair novos empreendimentos a Itapevi é uma lei que concede incentivos fiscais a novos negócios, com o objetivo de fomentar a geração de empregos e a economia.

Vagas de emprego no Assaí

Na região, o Assaí tem atualmente lojas em Osasco, Carapicuíba, Jandira e Cotia. Em todo o país, a rede possui 186 unidades, em 22 estados, com cerca de 50 mil funcionários e 30 milhões de clientes atendidos por mês.

Para se candidatar a vagas de emprego, acesse o site de vagas da empresa.

