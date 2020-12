Assaltantes têm jogado vítimas no rio Tietê em passarela de Osasco, diz vereadora

A vereadora Ana Paula Rossi (PL) pediu reforço no patrulhamento policial na passarela do Viaduto Tancredo Neves, no Piratininga, em Osasco. Segundo ela, há relatos de assaltos com vítimas jogadas no rio Tietê, que passa por baixo da ponte.

“A passarela do Viaduto Tancredo Neves não tem iluminação e, segundo os moradores, existem muitos assaltos com relatos de pessoas sendo jogadas no rio, por isso se faz necessário uma ronda”, declarou Ana Paula Rossi na indicação 09306/2020, apresentada na Câmara de Osasco.

Em outra indicação, a vereadora pediu o aumento da altura da grade de segurança da passarela.

