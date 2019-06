Assista a “MIB: Homens de Preto Internacional” grátis no Kinoplex com o Visão Oeste

Assista a “MIB: Homens de Preto Internacional” grátis no Kinoplex com o...

MIB: Homens de Preto Internacional é a superprodução do momento e o Visão Oeste vai dar oito pares de ingressos para os leitores assistirem ao filme no Kinoplex Osasco, no SuperShopping, em mais um concurso cultural.

Para concorrer, complete nos comentários a seguinte frase: Eu quero ir ver o novo “Homens de Preto” no Kinoplex com o Visão Oeste porque…

As oito melhores frases escolhidas pela redação ganharão um par de ingressos cada.

Serão consideradas frases enviadas ATÉ DOMINGO, 16/06/2019.

Na segunda-feira (17), serão divulgados os nomes dos ganhadores. A redação também entrará em contato com os vencedores por e-mail. Portanto, fique atento ;). Boa sorte!

Os ingressos deverão ser retirados pelos ganhadores ou representantes autorizados (mediante apresentação de documento do vencedor do concurso cultural) na sede do Visão Oeste, no Centro de Osasco, em dias úteis, das 10h às 17h, até o dia 19 de junho, quarta-feira.

IMPORTANTE:

* Os ingressos valem também para os outros filmes em cartaz, até o dia 30/06/2019

** Ingressos válidos para as salas 2D de segunda a quinta-feira, exceto feriados. Os tickets não são válidos para salas 3D, KinoEvolution, Platinum e IMAX

PROGRAMAÇÃO

Kinoplex Osasco – Osasco, SP (13/06/2019 a 19/06/2019) Programação normal Sala Filme Horários 2 VINGADORES: ULTIMATO [DIG] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 183 minutos 16:40 20:10 2 KARDEC [DIG] – Nac (DRAMA) – 12 anos – 110 minutos 14:20E 3 GODZILLA II – REI DOS MONSTROS [DIG] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 132 minutos 20:55 3 KARDEC [DIG] – Nac (DRAMA) – 12 anos – 110 minutos 14:40I 3 PATRULHA CANINA: SUPER FILHOTES [DIG] – Dub (ANIMAÇÃO) – Livre – 85 minutos 13:00E 15:00E 17:00 18:55 4 JUNTOS PARA SEMPRE [DIG] – Dub (DRAMA) – 12 anos – 108 minutos 13:00E 4 ALADDIN [DIG] – Dub (FANTASIA) – 10 anos – 128 minutos 15:20 18:00 20:40 6 ALADDIN [3D] – Dub (FANTASIA) – 10 anos – 128 minutos 13:10E 14:40C 15:50N 17:20C 18:30N 21:10N 7 X-MEN – FÊNIX NEGRA [DIG] – Dub (AÇÃO) – 12 anos – 113 minutos 13:45E 16:10 18:35 21:00 Estréias Sala Filme Horários 1 MIB: HOMENS DE PRETO – INTERNACIONAL [3D] – Leg (AÇÃO / FICÇÃO) – 12 anos – 115 minutos 20:20F 21:25B 1 MIB: HOMENS DE PRETO – INTERNACIONAL [3D] – Dub (AÇÃO / FICÇÃO) – 12 anos – 115 minutos 16:30B 17:55F 19:00B 1 MIB: HOMENS DE PRETO – INTERNACIONAL [DIG] – Dub (AÇÃO / FICÇÃO) – 12 anos – 115 minutos 14:00E 15:30F 5 MIB: HOMENS DE PRETO – INTERNACIONAL [3D] – Dub (AÇÃO / FICÇÃO) – 12 anos – 115 minutos 13:35E 16:00 18:25 20:50