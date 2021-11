Associação Pestalozzi de Osasco vende lasanha ao sugo e outras delícias

A associação Pestalozzi, que atende pessoas com deficiência intelectual em Osasco, se prepara para realizar mais uma edição de seu tradicional almoço beneficente. As encomendas devem ser feitas até terça-feira (16).

Desta vez, o cardápio tem lasanha ao molho sugo com filézinhos de frango à milanesa (serve 2 pessoas) por R$ 90; caixa com 6 unidades de quindim ou pastelzinho de Belém por R$ 40 e vinho tinto Alentejano no valor de R$ 50. Quem preferir, pode garantir o combo (prato principal, opção de sobremesa e vinho) por R$ 170.

Para reservar o pedido, basta fazer o pagamento via depósito ou transferência bancária para a Associação Pestalozzi de Osasco, CNPJ/Pix 51437861000172. Após o pagamento, é necessário enviar o comprovante para o WhatsApp (11) 3682-2158.

A retirada será no dia 20 de novembro, das 12h às 14h, na sede da associação (rua Dionísio Bizarro, 415, Jardim Ester, Osasco) por meio do sistema drive thru.

Serviço

Almoço beneficente – Associação Pestalozzi de Osasco

Pedidos: até 16/11

Retirada: 20/11, das 12h às 14h, sistema drive thru na sede da associação (rua Dionísio Bizarro, 415, Jardim Ester