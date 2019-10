Atento recebe currículos até domingo (6) para mais de mil vagas na Grande SP

A Atento recebe currículos até domingo (6) para mais de mil vagas de emprego na Grande São Paulo para a área de atendimento ao cliente. Não é exigida experiência profissional.

Em todo o país a empresa tem mais de 2 mil vagas de emprego abertas, das quais 1,5 mil no estado de São Paulo, na Capital (890), em São Bernardo do Campo (200 vagas), São Caetano do Sul (220 vagas), Santos (50 vagas) e em Ribeirão Preto (175 vagas).

Para preencher as vagas, a companhia procura candidatos com ensino médio completo, bom vocabulário, boa dicção, fluência verbal, dinamismo e desenvoltura no relacionamento interpessoal.

Publicidade

Como benefícios são oferecidos vale-alimentação, vale-refeição, auxílios creche e criança especial, além de todas as especificações da CLT. Todas as oportunidades estão disponíveis para pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados da Previdência Social. Salário compatível com o mercado.

Como se candidatar às vagas de emprego

É possível se candidatar até domingo, 6 de outubro, enviando e-mail para [email protected], com currículo, nome, cidade, telefone e DDD, ou pelas redes sociais da Atento: Facebook (http://www.facebook.com/atentovagas/) e Telegram (@AtentoRecrutamentoBot).