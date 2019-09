Atento tem milhares de vagas que não exigem experiência

A Atento anuncia nesta semana a abertura de 2.840 vagas de emprego em todo o país, todas para a área de atendimento ao cliente. Do total de oportunidades, 2.060 são para o estado de São Paulo, sendo 1.200 na Capital.

Não é exigida experiência anterior. Para preencher as vagas, a companhia procura candidatos com ensino médio completo, bom vocabulário, boa dicção, fluência verbal, dinamismo e desenvoltura no relacionamento interpessoal.

Como benefícios são oferecidos vale-alimentação, vale-refeição, auxílios creche e criança especial e todas as especificações da CLT. Todas as oportunidades estão disponíveis para pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados da Previdência Social. Salário compatível com o mercado.

Como se candidatar às vagas de emprego na Atento:

É possível se candidatar até domingo, 29 de setembro, enviando e-mail para [email protected], com currículo, nome, cidade, telefone e DDD, ou pelas redes sociais da Atento: Facebook e Telegram (@AtentoVagas).