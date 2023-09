Atleta de Osasco conquista três ouros em competições de supino

O atleta de Bench Press, modalidade conhecida como supino, Adriano Mutante, 40 anos, representante do bolsa atleta da Prefeitura de Osasco participou da Copa dos Campeões de Supino em Conchal, no interior paulista, e terminou em primeiro lugar.

No evento disputado no último dia 10, Adriano participou de três categorias: 100 a 110 kg, Super Master e na Open Adulto, e levantou 210 kg em ambas. Participaram da competição 65 atletas de várias cidades brasileiras, entre elas Conchal, Piracicaba, Rio Claro, Tatuí, Osasco, Socorro e São João da Boa Vista.

Com a conquista, o atleta completa 208 títulos, distribuídos em campeonatos amadores e federados.

Neste final de semana o atleta participa do Campeonato Brasileiro de Supino em Porto Alegre, que garante a vaga para o Mundial, em novembro. “Tenho muito orgulho de representar minha cidade. No que depender do meu esforço e treinamento, vou buscar o título mundial para Osasco”, afirmou Adriano.

