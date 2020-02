Atração em shopping de Osasco tem piscina com 150 mil bolinhas

Nestas férias, o SuperShopping Osasco recebe o Pequeno Explorador, programa recreativo que convida todas as crianças a divertirem-se em uma jornada da exploração. São mais de 150 mil bolinhas em um cenário lúdico inspirado em parques e florestas.

O Pequeno Explorador aperfeiçoa o encantamento das piscinas de bolinhas com elementos que despertam o interesse de cada criança, com uma ponte de madeira, plataformas, boias e cordas onde os pequenos podem se pendurar, saltar e investigar novas aventuras. Tudo isso com a ajuda e acompanhamento de monitores sempre atentos para garantir a segurança de todos.

O passaporte para toda essa diversão custa R$ 30 para 30 minutos, R$ 35 para 40 minutos e R$ 40 para 1h. Uma bolinha amarela pode tornar a experiência ainda mais especial: qualquer participante que encontrá-la ganha 10 minutos gratuitos no brinquedo.

Publicidade

A entrada é livre para todas as idades, mas as crianças menores de 1,10 metro de altura precisam ser acompanhadas por um responsável.