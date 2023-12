Atração Jurassic City é prorrogada em Santana de Parnaíba e fica até janeiro

A atração Jurassic City anunciou novas datas em dezemnbro e janeiro em Santana de Parnaíba.

No local, adultos e crianças são convidados a conhecer o mundo dos dinossauros e a pré-história e poderão conferir diferentes espécies de dinossauros e tirar fotos com as réplicas.

A atração está no Bolsão do estacionamento, no Centro, e a entrada é gratuita.

O local funciona de quarta a domingo, das 19h às 22h.

Em dezembro, o Jurassic City terá sessões nos dias 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de dezembro e nos dias 4, 5 e 6 de janeiro.