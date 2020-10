Atriz mirim de Itapevi está no elenco de série de afiliada do SBT na Baixada Santista

Lorena Almeida, de oito anos, moradora do bairro Bela Vista, em Itapevi, vai integrar o elenco de “Imagine”, a nova série da Rede VTV, emissora filiada ao SBT na Baixada Santista. Esse é o primeiro trabalho da pequena, que sempre sonhou em ingressar na carreira artística.

publicidade

A novidade surgiu em meio à pandemia, quando Lorena pediu para que sua mãe a colocasse em um curso de teatro e TV. Com o passar dos meses, a menina foi tomando gosto por tudo o que estava aprendendo e passou a se dedicar integralmente, até que surgiu a oportunidade para ingressar no elenco da nova série.

“Ela sempre quis fazer teatro e a gente não tinha tempo para acompanhá-la por causa do nosso trabalho, é tudo muito corrido, mas logo no início da pandemia, passei a fazer home office e isso nos deu a oportunidade de colocá-la no curso. Ela está amando, tem muita facilidade de decorar textos e tem um talento enorme de interpretar as cenas de acordo com as falas”, contou Sheyla Costa, mãe de Lorena, ao Visão Oeste.

publicidade

“A Lorena sempre amou conversar com o espelho, como se estivesse interpretando, sabe? O tempo foi passando, ela cresceu e decidiu por conta própria que queria entrar nesse ramo. Eu, como mãe, incentivei e estou disposta a ajudá-la e apoiá-la”, continuou.

“Imagine” é uma série produzida pela Atores Unidos Produções e vai retratar o cotidiano de crianças e adolescentes, além dos diversos conflitos vividos por eles em cada fase de suas vidas. As gravações estão previstas para começarem neste sábado (10). Ainda não há previsão para a estreia.

publicidade

Emocionada, Lorena diz que se sente realizada e está ansiosa para começar a gravar. “Fui lá em Campinas buscar a minha roupa, minha mãe me olhou e eu estava chorando. Ela me perguntou o motivo e eu falei que estava chorando porque Deus me deu a oportunidade de fazer teatro. Nessa hora, ela chorou junto comigo e isso me marcou”, declarou atriz mirim de Itapevi.

“Se você tiver um sonho, corra atrás porque eu corri muito com a minha mãe atrás do meu sonho e consegui”, concluiu a pequena. A série será transmitida na Rede VTV, que é afiliada do SBT, na região de Campinas e Baixada Santista, e também poderá ser acompanhada pelo YouTube.