Atualização cadastral de imóveis em Itapevi começa nesta segunda-feira (16)

A Prefeitura de Itapevi inicia nesta segunda-feira (16) a atualização cadastral de imóveis nos bairros da cidade. A iniciativa ocorrerá por meio do Consórcio Cidade Esperança Inteligente, contratado pela administração municipal, que enviará profissionais uniformizados e identificados às residências e estabelecimentos comerciais.

Os técnicos farão medições e fotos dos imóveis, sempre mediante autorização dos moradores ou dos comerciantes de Itapevi. “Eles se apresentarão devidamente identificados, com coletes e crachás. A expectativa é que leve cerca de 20 minutos para fazer as medidas de cada local e serão feitas com a ajuda de uma trena a laser. Não haverá a necessidade de os profissionais entrarem na parte interna das residências ou comércio”, explica a administração municipal.

Vale lembrar que a Prefeitura já fez o levantamento com a utilização de drones e carros de mapeamento móvel terrestre. Essa é mais uma fase do programa “Itapevi Digital”, que já permite que a população acesse mais de 170 serviços de forma online, agilizando todo o processo. A previsão é que o trabalho seja concluído em aproximadamente três meses.

Em caso de dúvidas, os munícipes e comerciantes podem comparecer pessoalmente na Secretaria de Fazenda e Patrimônio (Rua Padre Manfredo Schubiger, 94 – Jardim Nova Itapevi) ou ligar para o telefone (11) 4143-8090, nos ramais 8094/8095/8092. Os e-mails: [email protected] e [email protected] também estão à disposição.