Audiência discute concessão das Linhas 8 e 9 da CPTM à iniciativa privada

O governo do estado planeja conceder à iniciativa privada as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que atendem Osasco, Barueri, Carapicuíba e região. A proposta será tema de audiência pública no dia 27 de fevereiro, anunciada no Diário Oficial desta terça-feira (11).

De acordo com o governo paulista, o projeto de concessão das linhas inclui a readequação das estações, com instalação de escadas rolantes, elevadores e acessibilidade. A Linha 4 – Amarela, administrada pela ViaQuatro, é citada como referência.

A redução do tempo de paradas para 3 minutos também está prevista com as melhorias em ambas as linhas.

Com a concessão, o pátio de manutenção dos trens, que fica em Presidente Altino, Osasco, deve receber recursos para funcionar integralmente. A concessionária ficará responsável também por criar um Centro de Controle Operacional (CCO) próprio.

No final do ano passado, o projeto recebeu consultoria da IFC (International Finance Corporation), empresa que vai auxiliar na nova estruturação das estações.