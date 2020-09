Aulas na rede estadual em Osasco também só serão retomadas em 2021

Além da rede municipal de ensino, as escolas estaduais de Osasco também só terão as aulas presenciais retomadas no ano que vem, devido à pandemia de covid-19. O anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), nesta segunda-feira (14).

“As aulas das escolas públicas estaduais de Osasco voltarão somente em 2021. A decisão foi tomada baseada em pesquisa com professores, alunos e familiares e, principalmente, ouvindo nossos epidemiologistas, sobre as consequências que o retorno das aulas poderiam causar nesta pandemia”, declarou Rogério Lins.

“Nossa prioridade é proteger a vida do nosso povo, cientes de que teremos que recuperar o prejuízo pedagógico o ano que vem. Contamos com a compreensão de todos”, concluiu o prefeito.

Além de Osasco, as Prefeituras de cidades como Cotia e Carapicuíba também já anunciaram que as aulas presenciais serão retomadas apenas no ano que vem tanto na rede municipal como na estadual de ensino. As aulas presenciais estão suspensas desde março, devido à covid-19.

As escolas particulares devem seguir protocolo estabelecido pelo governo do estado.