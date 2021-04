Aulas presenciais serão retomadas dia 19 nas escolas municipais de Barueri

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), anunciou na tarde desta segunda-feira (12) que as aulas presenciais na rede municipal da cidade serão retomadas a partir do dia 19, próxima segunda.

A decisão ocorre após o governo do estado recolocar os municípios na Fase Vermelha do Plano São Paulo e anunciar o retorno gradual das aulas presenciais nas escolas estaduais a partir desta semana.

Furlan declarou, sobre a volta das aulas presenciais nas escolas de Barueri: “Depois de um ano, no dia 19, segunda-feira, nós vamos reiniciar as aulas. Neste ano, o prejuízo na área da Educação nós não conseguimos calcular. Fizemos tudo o que foi possível. Cesta básica para os alunos, aula online, computadores… Agora nós vamos voltar, com todo cuidado do mundo”.

“Os professores estão sendo vacinados agora, e os alunos naturalmente estão mais seguros por conta da própria natureza. Vamos reiniciar as aulas com todos os cuidados. As escolas estão todas equipadas, com álcool, com máscaras, com orientação, tudo”, completou o prefeito.

A retomada das aulas presenciais ocorrerá de forma gradual, com limitações de quantidade de alunos por sala, que devem gerar uma espécie de revezamento de estudantes nas escolas. Os detalhes de como funcionará o retorno serão informados em decreto a ser publicado.