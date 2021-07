Aulas presenciais voltam dia 2 de agosto nas escolas municipais de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), anunciou a retomada das aulas presenciais na rede municipal de ensino para o dia 2 de agosto. Inicialmente, as unidades de ensino vão funcionar com 50% da capacidade de ocupação e sem presença obrigatória. Caberá aos pais a decisão de mandar ou não os filhos à escola.

publicidade

“Dia 2 de agosto voltam as aulas presenciais nas escolas públicas municipais, com 50% de ocupação. A decisão está alicerçada no relatório técnico da vigilância epidemiológica, que aponta neste momento, controle da pandemia e avanço na vacinação”, declarou Rogério Lins.

“Todas as escolas foram previamente preparadas com todos os itens necessários para este retorno com segurança. Muitos pais tem nos procurado, preocupados com o comportamento das crianças e a preocupação pedagógica e já nos preparamos para acompanhar e suprir esses desafios”, emendou o prefeito de Osasco.

publicidade

Ele esclareceu ainda que “a presença nesse primeiro momento não será obrigatória, ficando aos pais a decisão da participação presencial ou não de seus filhos”.