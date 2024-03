Avenida dos Autonomistas, em Osasco, ganhará novos semáforos inteligentes

A cidade de Osasco contará com seis novos semáforos inteligentes no trecho que corresponde aos cruzamentos da Avenida dos Autonomistas com a Avenida Maria Campos, embaixo do viaduto metálico, até o terminal de ônibus da Vila Yara, limite com a Capital. A fiação dos aparelhos será aterrada.

Segundo explicou Thiago de Oliveira Camargo, engenheiro e coordenador de projetos da ARC Sinalização e Engenharia de Trânsito, empresa responsável pela implementação, os aparelhos contam com software que possui detectores virtuais que calculam o espaço entre um veículo e outro e distribuem melhor o fluxo em tempo real.

Ainda de acordo com o engenheiro, nos locais dos novos semáforos serão feitas rampas com acessibilidade para facilitar a passagem de cadeirantes. Os novos controladores semafóricos, ainda segundo Thiago de Oliveira, contam com sistema nobreak, que os manterá em funcionamento por alguns minutos em caso de falta de energia elétrica.

Atualmente, Osasco conta com 40 semáforos inteligentes espalhados em alguns trechos das avenidas como Autonomistas, todo o percurso da Primitiva Vianco, Marechal Rondon, Hirant Sanazar, Praça do Salgado, Internacional e Cruzeiro do Sul, no Jardim Rochdale.