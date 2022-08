Azul tem vagas de emprego abertas em Barueri

A Azul Linhas Aéreas está com vagas de emprego abertas em sua sede, localizada em Barueri. Há oportunidades para atuar em diversas áreas.

A empresa busca por analista comercial, analista de compras, analista contábil, analista CRM, analista de soluções de negócios, analista de mercado, analista de mídia, analista de planejamento financeiro, analista de risco e compliance, analista Safety data, analista de tesouraria, coordenador de segurança da informação, coordenador de tesouraria, especialista de auditoria TI, especialista de planejamento operacional e especialista em sustentabilidade.

A vaga de analista contábil exige ensino superior completo em Ciências Contábeis (CRC ativo), conhecimento no pacote Office, experiência em empresas de capital aberto, experiência em elaboração de demonstrações financeiras e consolidação, experiência em notas explicativas, profissional atualizado com as normas de contabilidade. Inglês intermediário será considerado diferencial.

Para função de analista comercial é necessário ter formação superior em Economia, Matemática, Estatística, Aviação, Administração ou curso com grade curricular semelhante; Excel avançado e Power Point intermediário. Desejável conhecimento em banco de dados (SQL, Snowflake, etc.) e inglês entre básico e intermediário.

Já a vaga de coordenador de tesouraria exige que o candidato tenha formação superior completa em cursos de Exatas, pós-graduação ou MBA em Finanças ou áreas correlatas, inglês avançado, bons conhecimentos em matemática financeira, domínio do Excel e experiência em tesouraria.

Os salários não foram informados. Já os benefícios oferecidos pela Azul são assistências médica e odontológica, auxílio creche, seguro de vida, empréstimo consignado, previdência privada, programa de concessão de passagens, clube de desconto Azul e estacionamento (convênio de desconto).

Como se candidatar às vagas de emprego na Azul, em Barueri:

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site de vagas da Azul Linhas Aéreas para candidatar-se e obter mais informações sobre as oportunidades.