B2W Digital abre inscrições para programa de trainee

B2W Digital, dona das marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato, está com as inscrições abertas para o seu Programa de Trainee 2021. Os interessados têm até o dia 11 de outubro para se inscrever.

Para participar do processo seletivo o candidato precisa ter concluído ou ter previsão para conclusão do ensino superior em qualquer curso entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020, gostar de ambiente dinâmico, além de ter mobilidade para residir em São Paulo ou no Rio de Janeiro. MBA, pós-graduação ou mestrado será diferencial.

O programa tem 12 meses de duração e conta com treinamento online e interação com as lideranças e diversas áreas da companhia. Além de salário compatível com o mercado, a empresa oferece benefícios como vale-refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida e desconto nas lojas físicas e online da rede.

“Não é uma tarefa fácil continuar crescendo nesse mercado competitivo e dinâmico, mas gostamos de desafios. São eles que nos levam a pensar fora da caixa e a continuar inovando sempre. E para nos ajudar nesta tarefa estamos em busca de talentos que queiram transformar o mundo digital com a gente”, diz a empresa.

Como se inscrever no Programa de Trainee da B2W Digital:

Os interessados em participar do programa de trainee têm até o dia 11 de outubro para se inscrever no site da empresa. O processo seletivo está dividido em seis etapas: inscrições, testes gamificados, desafios game, desafio com a liderança, Day Challenge e painel final.