Babu revela crush em Jojo Todynho: “eu não resisto” | Vídeo

Em conversa com as mulheres da casa durante confinamento no Big Brother Brasil, o ator Babu Santana revelou que tem um “crush” em Jojo Todynho e que a namorada tem ciúmes da funkeira.

“A ‘pilha’ da Jojo Todynho ela comeu legal. Amor desculpa, mas a Jojo eu não resisto”, disse o ator no BBB20. Babu complementou: “Eu pensei que a Tati (sua namorada) ia rir. Ela pegou pilha e disse: ‘Como assim, vai resistir o quê?’ Se você pegar e ficar de gracinha com alguém lá dentro, eu vou falar aqui que tenho um namoro aberto e vou pegar alguém também'”.

Estaria Babu entrando pro grupão e Flay saindo? #BBB20 pic.twitter.com/OzterjarrR — Ntv no #BBB20 🏠📺▶️ (@ntvnasredes) April 1, 2020

Jojo Todynho comentou a declaração do “brother”: “Babu é muito engraçado. Ele é meu amigo, a gente gravou uma série juntos. Eu acho ele bacanérrimo. Na história do ‘BBB’ nunca teve um ganhador negro. Acho que algumas atitudes e falas dele tem que ser repensadas, mas eu quero negros no topo”, disse a funkeira, segundo o jornal “Extra”.