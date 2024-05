Bancada feminista do PSOL quer disputar uma cadeira na Câmara de Osasco

A Bancada Feminista do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), formada por duas professoras da rede estadual e dirigentes sindicais da APEOESP, Ana Lima e Lucilene Souza, e pela profissional de saúde Sônia Alvarenga, vai em busca de uma cadeira na Câmara de Osasco nas eleições municipais de outubro.

Com anos na militância, as três representam o feminismo popular, lgbtqia+ inclusivo e antirracista, e buscam ampliar o protagonismo das mulheres na política de Osasco. “Nós falamos em nome das mulheres trabalhadoras de Osasco, inclusive as mães, que desejam uma educação mais democrática e popular, ecossocialista, e voltado para a maioria da população”, afirmam.

Segundo o PSOL, a Bancada, já existente no movimento político no Estado e no país, surge este ano em Osasco com o objetivo de colocar a luta feminista em pauta e dar o protagonismo das mulheres na política.