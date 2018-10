Banda carioca Radio Front lança álbum em Osasco no dia 21

Mesclando influências pessoais como uma rádio a sintonizar frequências diferentes, a banda carioca Radio Front lança o primeiro álbum “Into the Rain” em Osasco no próximo dia 21.

O trabalho reúne faixas com contornos diversos do rock alternativo, do grunge, do stoner com momentos que se aproximam de vertentes tão diferentes entre si, como o hardcore e o metal.

A banda subirá ao palco do Mineiro Rock Bar em uma noite capitaneada por Sioux 66 e PAD. Os ingressos variam entre R$15 e R$20 e os shows começam às 14h.

Da Zona Norte do Rio de Janeiro até Hollywood (EUA), a Radio Front foi criada por amigos de infância que começaram a tocar juntos por diversão. Com criatividade, paixão e empreendedorismo, eles montaram o próprio estúdio vendendo rifas e lá se trancaram para começar a compor as suas primeiras músicas.

Desde então, se dedicaram ao estudo dos seus respectivos instrumentos e foi essa iniciativa que levou a banda para gravar um clipe na Califórnia.

O vocalista Felipe Nova recebeu uma bolsa de estudos para estudar em Hollywood, e a partir desta viagem, tudo mudou.

Enquanto tocava na rua, Felipe foi chamado para gravar duas músicas no programa ao vivo Kulaks Woodshed, exibido pelo canal KCET PBS, e que já recebeu artistas como John Densmore, baterista do The Doors.

Após essa participação, Felipe voltou ao Brasil e junto de Bruno Moreira (guitarra), Victor Larcher (guitarra), Marcelo Moreira (baixo) e Leonardo Bourseau (bateria), eles decidiram acreditar nas possibilidades e apostar no sonho da banda.

Foi a partir dessa motivação que a Radio Front gravou o primeiro single “My Body” e também o clipe da música. O vídeo de 2015 foi produzido no melhor estilo do-it-yourself (faça você mesmo, em tradução livre), e usou apenas lanternas e flashes de celular.

A faixa faz parte do disco de estreia “Into the Rain”, que traz como conceito a ideia de que “se o céu existe, a conexão mais forte que temos com ele é a chuva. Nela você sente o toque dos que já se foram”, explica Felipe. A masterização do registro foi feita em Seattle (EUA), por Chris Hanzsek. O debut está disponível nas plataformas de streaming.

Em Osasco, além das já citadas Sioux 66 e PAD, a Radio Front dividirá o palco com outros nomes do rock independente como Dirty Type Thing, Liférika, List e Comboio Calibre. O Mineiro Rock Bar fica na Avenida Maria Campos, 706 no Centro de Osasco.

Serviço:

Sioux 66, PAD, Radio Front + bandas em Osasco

Data: 21/10/2018

Horário: 14h

Local: Mineiro Rock Bar

Endereço: Avenida Maria Campos, 706 – Centro – Osasco – SP – 06010-065

Preço: R$15 (antecipado) / R$20 (na hora)

Classificação: 18 anos