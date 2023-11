Banda cover de Legião Urbana abre festival gastronômico no Shopping Granja Vianna neste domingo

O Shopping Granja Vianna, em Cotia, inicia neste domingo (3) um festival gastronômico no qual restaurantes, como Outback e Pecorino, vão oferecer preços exclusivos aos clientes. A apresentação da banda Se7e Cidades, cover do Legião Urbana, no espaço ao ar livre do shopping, às 16h, abre o evento.

publicidade

A “Semana Gastronômica do Granja” vai até o dia 10 de dezembro. Diferentes restaurantes, como Applebee’s, Vivenda do Camarão, KFC, Pizza Hut, Jin Jin e Spoletto participam oferecendo ao público diversos descontos nos melhores pratos.

“Nosso festival gastronômico foi desenvolvido com muito carinho para receber quem adora reunir a turma e comer em um lugar gostoso, confortável e gastando pouco. É a oportunidade perfeita para aproveitar as nossas melhores delícias e ainda conferir uma apresentação especial”, convida Natália Zerbini, gerente de Marketing do Shopping Granja Vianna.

publicidade

O Shopping Granja Vianna abre as portas de segunda-feira a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h.