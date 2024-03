Banda Forró Saborear toca em Carapicuíba neste domingo (24)

A cidade de Carapicuíba recebe neste domingo (24) apresentações da banda Forró Saborear e dos grupos Introdução e Relicário. O evento, que tem entrada gratuita, será realizado na Travessa Caminho de Itapevi, em comemoração à entrega da reurbanização da Comunidade do Dema.

Segundo a administração municipal, além de serem gratuitas, as apresentações não trarão custos aos cofres públicos. Também haverá um espaço dedicado às crianças, com brinquedos infláveis.

As melhorias entregues aos moradores incluem: revitalização do entorno, asfalto na Travessa Caminho de Itapevi e recapeamento nas ruas, concreto armado na Travessa 1, além de campo de grama sintética, com alambrado e vestiários, e playground.

SERVIÇO

Entrega da reurbanização da Comunidade do Dema

Quando: Domingo, 24/3, 10h

Brinquedos Infláveis

13 horas

Shows: Relicário, Introdução e Forró Saborear

Endereço: Rua Caminho de Itapevi, 61b (Travessa Caminho de Itapevi)