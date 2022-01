Bandidos invadem casa e roubam duas motos em Osasco

Dois indivíduos invadiram uma residência e roubaram duas motocicletas, no Jardim Conceição, em Osasco, na madrugada de quinta-feira (6). Durante a ação rápida, eles ainda picharam as câmeras de monitoramento de vizinhos das vítimas.

O crime aconteceu por volta das 2h, na rua Alagoana. Os criminosos estavam de capacete, quebraram o portão e conseguiram levar duas das três motos que havia na garagem. A terceira estava quebrada e não foi levada.

Uma das motos roubadas havia sido comprada recentemente e ainda não está com a documentação no nome das vítimas, segundo informações do R7. A moto era a principal ferramenta de trabalho do casal.

As duas motocicletas não tinham seguro e ainda não foram localizadas. Com o roubo, o casal de Osasco teve um prejuízo de aproximadamente R$ 20 mil e acredita que um terceiro criminoso teria ajudado na ação.