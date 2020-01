Bandidos invadem chácara, fazem família refém e são mortos pela PM em Cotia

Uma tentativa de assalto a uma chácara na zona rural de Cotia terminou com três bandidos mortos e outro, menor de idade, baleado no braço, na madrugada desta quarta-feira (22).

O crime aconteceu no Jardim Remanso. Criminosos armados fizeram a família refém quando ela chegava ao imóvel. Quatro adultos e duas crianças foram amarrados no banheiro, enquanto os ladrões recolhiam pertences das vítimas pela casa.

O barulho dos cachorros da família chamou a atenção de vizinhos, que acionaram a Polícia Militar.

Quando os PMs chegaram, encontraram os suspeitos tentando sair da garagem com dois veículos, um Toyota Corolla e um Citröen Picasso, repletos de itens roubados das vítimas.

Houve troca de tiros e três criminosos foram mortos. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38, um revólver calibre 32 e uma réplica de fuzil.

Nas proximidades da casa, outros policiais suspeitaram de um Fiat Uno, que parecia estar em fuga. Um suspeito, menor de idade, foi ferido e, com ele, havia um revólver, uma submetralhadora e um colete balístico. (Com informações do G1)