Bandidos que assaltaram mercado em Carapicuíba são condenados a mais de 20 anos de cadeia

Três criminosos que assaltaram um supermercado no Jardim Leonor, em Carapicuíba, em julho do ano passado, foram condenados a mais de 20 anos de prisão, informou, nesta sexta-feira (6), a Promotoria de Justiça de Carapicuíba.

O assalto aconteceu no dia 31 de julho de 2019. O trio entrou no mercado armado, anunciou o assalto armados e levou dinheiro e celulares. Antes de fugirem, ainda foi efetuado disparo de arma de fogo contra vítimas. Eles foram flagrados pelas câmeras de segurança já fugindo do mercado.

José Andre dos Santos Filho, preso pela Polícia Militar no dia seguinte ao crime, com uma arma de fogo, foi condenado a 22 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Diego Luan Moraes Silva e Lidiomar Fernandes Santos receberam cada um a pena de 24 anos, um 1 mês e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Todos ainda foram condenados a pagamento de multa.

A investigação foi conduzida pela então delegada do 2º DP de Carapicuíba, Marcia Ianotti Souza. Houve apelação, mas todos seguem presos até o julgamento pelo Tribunal de Justiça.