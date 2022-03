Bandidos roubam motociclista em plena luz do dia no Pestana

Moradores dos bairros Jardim Roberto e Pestana estão com medo de sair de casa em meio aos assaltos frequentes na região. Criminosos fizeram mais uma vítima nesta segunda-feira (28), em plena luz do dia.

publicidade

Câmeras de monitoramento de vizinhos registraram a ação rápida de dois indivíduos, que renderam um motociclista na rua Santa Marcela. Eles chegaram tranquilamente e fizeram a abordagem assim que a vítima desceu da moto. Em poucos segundos, os criminosos revistaram o motoboy e fugiram levando a motocicleta.

Moradores relatam que estão com medo. Nem mesmo as câmeras de segurança intimidam os indivíduos. “Está bem difícil. Todo dia alguém grita ‘pega ladrão’ e a gente escuta daqui de casa”, relatou um morador do bairro.

publicidade

Nem mesmo os fios de energia das residências estão sendo poupados pelos criminosos. Na madrugada da última quinta-feira (24), dois indivíduos furtaram cabos de uma casa na rua Pedro Moraes de Almeida, no Jardim Roberto. A ação criminosa também foi registrada por câmeras de monitoramento.