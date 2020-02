Barbearia dentro de ônibus faz sucesso em Carapicuíba

A “Barber Eagle”, salão móvel dentro de um ônibus do cabeleireiro João de Deus Oliveira, chama a atenção de quem vive nos arredores da Cohab, em Carapicuíba. O veículo adaptado roda as ruas do bairro e nele, o barbeiro atende, em média, 300 clientes, cobrando de R$ 20 a R$ 30 nos serviços.

John, como é conhecido pelos clientes, tinha uma barbearia na Cohab, mas ao ter que pagar mais caro no aluguel do salão, buscou uma alternativa que se encaixasse em seu bolso. “Comecei a pesquisar na internet. Decidi partir para uma aventura na rua. Todo mundo me chamou de doido, só faltaram me internar”, disse à jornalista Ana Beatriz Felício, em reportagem publicada pela “Agência Mural”.

John contou que começou a fazer sozinho as adaptações no veículo. Em dezembro, logo após grafitar a parte externa do ônibus com a identidade visual da barbearia, John começou atender e não parou mais.

Além de um ambiente autêntico, John oferece aos clientes, em sua maioria crianças e idosos, aventais de super-heróis e uma caixa de brinquedos que podem ser trocados por outros.

