Barraco! Briga entre funcionárias na mansão de Lexa, em Alphaville, termina em demissões

O ano começou agitado na mansão de Lexa e MC Guimê, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. A funkeira revelou ter acordado com o barulho de uma discussão entre duas funcionárias.

A confusão aconteceu ontem. Em nota, Lexa disse que foi “acordada com socos na porta do quarto e correu para abrir a porta”. A funkeira disse que se deparou com duas funcionárias se agredindo, tentou impedir e pediu que parassem com a briga.

Depois da confusão, a cantora tentou entender o motivo e decidiu gravar a conversa que teve com as funcionárias. Nesta terça-feira (14), o colunista Leo Dias mostrou o áudio gravado por Lexa. “Gente, essa aqui é a minha casa, minha casa não é lugar de ninguém ficar se batendo, se uma brigou com a outra. Minha casa não é lugar para isso, isso não é certo. O que aconteceu?”, questionou a moradora de Alphaville.

Ainda no áudio, as funcionárias tentam explicar a situação, se exaltam e não conseguem entrar em acordo. “Gente, olha como vocês estão machucadas”, dispara Lexa.

“É galera, por isso que eu gravo tudo e aviso que tô gravando porque depois, você sai como errado mesmo estando certo!”, escreveu Lexa nos Stories do Instagram. “Fico triste porque sei como sou com todos que estão comigo e até desanima quando esbarramos com pessoas assim no caminho […]. Brigar na casa das pessoas é desrespeitoso”, continuou.

Uma das funcionárias envolvidas na confusão pediu demissão, segundo Lexa. “Aproveito a oportunidade para informar que toda a documentação foi devidamente assinada e registrada digitalmente. Todos os pagamentos previstos pela lei foram efetuados e não há quaisquer pendências financeiras trabalhistas em aberto”, explicou a cantora.

Nas redes sociais, Lexa afirmou que as duas mulheres não estão mais trabalhando em sua mansão. “Hoje nenhuma das duas estão comigo. Uma foi querer me sacanear na mídia e a outra tá me pedindo desculpas até hoje! Só tomara que isso não vire moda. Segue o baile”, disse a artista.

“Preciso de funcionário que não brigue no trabalho, pelo amor de Deus. Eu sou ‘mara’, olha”, brincou a mulher do MC Guimê após a confusão em Alphaville, reduto de ricos e famosos entre Barueri e Santana de Parnaíba. “Agressão na minha casa é algo INADMISSÍVEL”, completou.