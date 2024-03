Barueri abre 250 vagas para castração de cães e gatos; agendamento será nesta quarta (6)

A partir das 8h de quarta-feira (6) a Prefeitura de Barueri abre o agendamento para castração de cães e gatos. Desta vez, serão oferecidas 250 vagas para animais que tenham entre 7 meses e 7 anos.

publicidade

O agendamento será on-line, no site da Prefeitura, e terá duração até o preenchimento das vagas, que costuma ocorrer rapidamente. Além disso, é necessário ter o Registro Geral Animal (RGA) do pet, no qual deverão estar atrelados o CPF e um endereço de e-mail válido.

O tutor ficará sabendo o dia, horário e local da castração pelo sistema. Será necessário imprimir a ficha de agendamento e lavá-la preenchida e assinada no dia do procedimento.