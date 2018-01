Barueri abre inscrições para cursos infantis gratuitos de teatro, circo e balé

As Oficinas de Artes 2018 de Barueri estão com inscrições abertas para cursos gratuitos para crianças a partir dos 4 anos. Confira:

Oficina de Baby Ballet – insere de forma lúdica a criança no mundo do balé clássico, oferecendo contato com a técnica e trabalhando coordenação motora, musicalidade e alongamento. Para candidatos de 4 a 6 anos.

Oficina de Teatro – com aulas práticas e teóricas, desenvolve habilidades artísticas e o gosto pela leitura e arte da interpretação. Promove espetáculos e apresentações. Para candidatos a partir dos 6 anos.

Oficina de Teatro Baby – promove desenvolvimento lúdico da socialização, integração, processo de autoconhecimento e espontaneidade por meio de brincadeiras da cultura popular e jogos teatrais. Com previsão de espetáculo, encenação, performances e interpretações mirins. Para candidatos de 4 a 6 anos.

Oficina de Circo – trabalha acrobacias de solo, equilíbrios em bola e arame tenso, malabares, contorcionismo, estatuário e pirâmides, lira e tecidos aéreos e performances de palhaço. Movimenta o corpo e a mente e trabalha a desinibição. Promove espetáculo, encenação e exibição. Para candidatos a partir dos 6 anos.

Oficina de Musicalização Infantil – apresenta dinâmicas da música valorizando o repertório folclórico, popular e erudito. Trabalha sensibilização musical, solfejo rítmico e melódico, prática com instrumentos musicais, percepção e leitura e escrita musical. Para candidatos de 5 a 14 anos.

Oficinas de Danças Brasileiras – trabalha música, canto e muito contato, além de brincadeiras lúdicas atreladas à história de cada dança e a movimentação corporal conciliada com o contexto sociocultural de cada região do Brasil e sua importância. Para candidatos a partir dos 6 anos.

Para participar, os responsáveis precisam se dirigir, munidos de atestado médico (original e cópia), cópia do RG, cópia do comprovante de residência e uma foto 3×4, à Casa das Oficinas (ao lado do Teatro Municipal de Barueri) ou a uma das bibliotecas municipais. Mais informações pelo telefone 4199-1600 ou pela página da Secretaria de Cultura e Turismo no Facebook.