Barueri abre inscrições para novos padrinhos afetivos de crianças e adolescentes

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Programa Apadrinhamento Afetivo, da Prefeitura de Barueri. Inciado em maio do ano passado, o programa atende atualmente oito adolescentes, com 10 madrinhas e padrinhos.

Por meio da iniciativa, madrinhas e padrinhos firmam um compromisso ético e afetivo com crianças ou adolescentes, de 10 a 17 anos, e passam a acompanhar o seu desenvolvimento. Todos aqueles que são alcançados pelo programa tiveram seus vínculos familiares abalados, o que exige que esse adulto o acompanhe e incentive o desenvolvimento de projetos e sonhos.

O Apadrinhamento Afetivo foi instituído em Barueri por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads) e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Ele está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no Plano de Direito a Convivência Familiar e Comunitária e nas Orientações Técnicas dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes.

Publicidade

O programa é apoiado pelo Tribunal de Justiça e pelo Ministério Público. A Sads conta com a assessoria do Instituto Fazendo História, que fará a seleção e qualificação dos padrinhos e das equipes técnicas. O Apadrinhamento consiste em proporcionar um padrinho ou madrinha a uma criança ou adolescente que está acolhido em abrigos.

Como ser um padrinho afetivo

Para participar do programa Apadrinhamento Afetivo, de Barueri, é preciso ter disponibilidade de tempo, participar de um processo de seleção e formação, ter no mínimo 25 anos, não estar no cadastro de adoção, não ter antecedentes criminais e morar em Barueri ou em cidade da região, como Carapicuíba, Jandira, Itapevi ou Santana de Parnaíba.

Os interessados devem fazer a inscrição neste link. Também será necessário assistir às palestras, que acontecerão das 19h às 20h45 nos dias 20 e 26 de agosto e no dia 29 de agosto, das 10 às 11h45.

Mais informações podem ser encontradas no site da Prefeitura de Barueri.