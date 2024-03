Barueri abre vagas para cursos gratuitos de gestão de negócios e arte em papel

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Barueri abre inscrições para dois cursos gratuitos de geração de renda a partir desta segunda-feira (18): empreendedorismo e gestão de negócios e arte em papel.

O curso de empreendedorismo tem carga horária de 56 horas, com início das aulas previsto para o dia 25. No total, são 14 dias de aula que serão ministradas às segundas, quartas e sextas-feiras em duas opções de horários: das 8h às 12h ou das 13h às 17h. As inscrições vão até dia 22 de março.

Já o curso de arte em papel tem 48 horas de duração distribuídas em 12 dias de curso. As aulas serão ministradas às segundas e quartas-feiras, de manhã ou tarde. As inscrições podem ser feitas até 27 de março e as aulas começam em 1º de abril.

A iniciativa é destinada aos moradores de Barueri que têm 18 anos ou mais. As inscrições devem ser feitas na sede da Sads (avenida Vinte e Seis de Março, 1.159 – Jardim São Pedro), das 8h às 16h30. Basta apresentar RG, CPF e comprovante de endereço.

Saiba mais informações pelos telefones (11) 4199-2801 ou 4199-2800, ramais 199, 220 ou 244.