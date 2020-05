Barueri continua com adoção de cães e gatos durante pandemia

A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema) mantém a adoção de cães e gatos mesmo durante a pandemia do novo coronavírus. Os pets podem ser adotados por meio das redes sociais.

Quem tiver interesse em adotar um animalzinho de estimação deve acessar a página do Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad) nas redes sociais. Após a escolha, o interessado deve entrar em contato com a equipe via mensagem. Será necessário informar o endereço e o telefone para contato. Também são passadas algumas recomendações, bem como o agendamento da data de entrega.

Todos os animais passam por análise clínica, sendo entregues vermifugados, vacinados, castrados e microchipados para identificação.

De acordo com a Sema, durante o isolamento social, houve uma queda do número de adoções, devido a adesão dos munícipes por ficarem em casa para evitar o contágio.

A prática de adoção ajuda também na manutenção do sistema de captura, tratamento e de disponibilização de animais, mantendo a qualidade e o tratamento de animais encontrados nas ruas de Barueri.

É importante lembrar que cães e gatos não transmitem a Covid-19, mas medidas de higiene como lavar as mãos depois do contato com os animais devem ser adotadas, bem como a higienização dos pets (banho).

Para esclarecer dúvidas sobre o sistema de adoção, basta entrar em contato pelo telefone (11) 4198-0819.