Barueri divulga vagas de pedreiro, operador de empilhadeira e mais; confira

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne esta semana vagas de pedreiro, corretor de imóveis, motorista de caminhão (CNH D), operador de empilhadeira, auxiliar de vendas e vendedor externo. A remuneração varia entre R$ R$ 1.479 e R$ 2.254.

publicidade

A vaga de pedreiro exige o ensino fundamental incompleto e oferece salário de R$ 1.718,85 mais benefícios como vale-refeição/ vale alimentação e seguro de vida. Para corretor é necessário ter o ensino médio completo e o contratado receberá comissões das vendas.

O cargo de motorista de caminhão exige que o candidato tenha CNH categoria D, experiência na função e ensino fundamental completo. A remuneração é de R$ 2.254 mais benefícios a combinar.

publicidade

Para auxiliar de vendas e vendedor externo é necessário ter ensino médio completo e experiência na função, com salário de R$ 1.479 e R$ 1.680, respectivamente. Já o cargo de operador de empilhadeira exige o ensino médio e experiência na função, com salário a combinar.

Como se candidatar às vagas disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri:

Os candidatos interessados devem realizar cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou pelo atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo (Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no Centro de Barueri).

publicidade

Há ainda a opção pelo aplicativo Sine Fácil, no celular. A Casa do Trabalhador informa que a ativação do aplicativo Sine Fácil deve ser feita através do QR Code fornecido em atendimento presencial na Casa do Trabalhador.