Barueri e Cotia oferecem espaços aos times do sul

Em um gesto de solidariedade diante das tragédias causadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, o Palmeiras anunciou que irá disponibilizar suas instalações em Barueri e o São Paulo as de Cotia para acolher os times gaúchos impactados pelo desastre natural. O Verdão oferecerá a Arena Barueri e o Allianz Parque, e o São Paulo cederá a Academia de Futebol em Cotia e o MorumBIS para que equipes como Grêmio, Internacional e Juventude possam utilizar esses espaços para alojamento, treinamentos e jogos, caso necessário.

Além disso, os três clubes acreditam que a CBF, como entidade máxima do futebol nacional, também irá disponibilizar a Granja Comary como mais um local de abrigo e suporte aos times atingidos pela tragédia no Rio Grande do Sul.

Em nota oficial, o Palmeiras expressou sua solidariedade e lamentou profundamente o desastre natural que assolou o estado gaúcho. O clube alviverde, juntamente com Flamengo e São Paulo, reafirma o compromisso do futebol brasileiro em se unir e apoiar o povo do Rio Grande do Sul nesse momento desafiador.