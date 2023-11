Barueri elege Miss e Mister Melhor Idade 2023

A Praça das Artes de Barueri sediou a cerimônia de eleição de Miss e Mister Melhor Idade deste ano. O evento foi realizado na noite da última sexta-feira (10), com a casa cheia.

Tradicionalmente realizado no Centro de Eventos, o concurso ocorreu em um espaço mais amplo para melhor acomodar as dezenas de candidatos e as centenas de amigos e familiares que formam animadas torcidas trazidas pelos ônibus itinerantes gratuitos que partiam do Terminal Barueri.

As 39 candidatas e os 22 candidatos até passaram por um ensaio às vésperas do evento. As mulheres usaram vestidos longos estampados com acessórios brilhantes, ao passo que os homens adotaram trajes com ternos escuros e gravata. Apenas quatro deles se valeram de chapéus como forma de chamar a atenção.

Stael Santana, a rainha dos trajes afro, e Orlando Orcílio entregaram suas coroas e cetros para os novos eleitos, que vão representar Barueri no concurso estadual que ocorre no próximo ano. São eles:

Elizabete Caldatto Trindade: Miss Melhor Idade com 258 pontos

Wilson Paulo dos Santos: Mister Melhor Idade com 250 pontos.

Nove servidores de Barueri e empresários de vários setores compunham o corpo de jurados: Marisa Alonso, Márcia Bortolanza, Meire Ribeiro, Marco Aurélio Bispo, Juliane Walquer, Loilhana Alonso, Telma Ambrósio, Fabíola Sarcinella e Valda Rolim.

Para a escolha, foram levados em conta os seguintes quesitos: desenvoltura, elegância e simpatia. As notas variavam de cinco a dez pontos.

Sobre os vencedores

Elizabete é frequentadora do Parque da Maturidade há mais de quatro anos, onde a piscina e a academia são suas favoritas. Tem 67 anos, quatro filhos, mora no Bethaville e nunca trabalhou fora. Ela ficou muito surpresa ao receber a informação da vitória.

Wilson tem 61 anos e frequenta o Parque da Maturidade há quase um ano. Faz parte da equipe de vôlei adaptado. É servidor aposentado de Barueri. Trabalhou em diversas Secretarias por 34 anos. Formou-se em educação física e dava aulas de matemática na rede estadual no horário noturno. É casado há 37 anos e tem um casal de filhos.