As meninas do Barueri Vôlei têm uma pedreira pela frente neste sábado (10) pelo Campeonato Paulista de Vôlei. Elas recebem em casa o time do Sesi Bauru, o líder do campeonato e ainda invicto na competição.

publicidade

Já o Barueri só venceu uma vez e precisa de reabilitação no campeonato.

O jogo será no Sportville (R. Mari, 100 – Jardim California) a partir das 19h com entrada gratuita.

publicidade