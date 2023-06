Barueri está em ranking das melhores cidades para se morar no Brasil

A cidade de Barueri é a terceira melhor para se viver no Brasil, segundo o Ranking Connected Smart Cities, do site Myside – Guia de imóveis. O município fica atrás apenas de São Caetano do Sul (SP), que lidera a lista; e Vitória (ES), considerando cidades de até 500 mil habitantes.

Economia forte, oportunidades de grandes negócios, ampla assistência à saúde, educação de qualidade e moderna, infraestrutura, mobilidade urbana e segurança são alguns dos fatores que colocam Barueri no ranking, de acordo com a administração municipal.

“Tomamos a decisão de mudar para Barueri porque sabíamos da sua infraestrutura. Aqui tem ótimas escolas, praças e parques preservados. A gente sabe que a cidade também busca garantir saúde e segurança. Não tenho dúvidas que somos privilegiados por morar aqui!”, afirma o casal de bancários Roseli Saturnino e Osvair de Almeida, que residem no Jardim Boa Vista desde 2019.

O ranking da Connected Smart Cities é realizado pela Necta e a Urban Systems. Ele considera a conectividade entre os setores analisados. O estudo se baseia em 75 indicadores e 11 eixos temáticos, sendo eles: Urbanismo, Economia, Educação, Empreendedorismo, Energia, Governança, Mobilidade, Segurança, Meio Ambiente, Tecnologia e Inovação e Saúde.